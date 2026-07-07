ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಪಕ್ಕೆಲುಬಿಗೆ ಬಡಿದು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ನಾಟಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಂ (ಜು.7): ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಭರವಸೆಯ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (Vaibhav Suryavanshi) ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಬಲವಾಗಿ ಬಡಿದು ಯುವ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಕೋಚ್ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (IND vs ENG) ನಡುವೆ ನಾಟಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಂನ ಟ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎದುರಾಗಿರುವ ಈ ಘಟನೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

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ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಥ್ರೋಡೌನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ವೈಭವ್‌ಗೆ ಬಾಲ್‌ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಸೆದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಲಾಗದೆ ವೈಭವ್ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದರು. ಆ ವೇಗದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವೈಭವ್ ಅವರ ಪಕ್ಕೆಲುಬು (Ribs/Stomach) ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಹೊಡೆತದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ವೈಭವ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಪಿಚ್ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.

ನೋವನ್ನು ಗಮನಿಸದ ಥ್ರೋಡೌನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಥ್ರೋಡೌನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಟಗಾರನ ಬಳಿ ಬಂದು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ವೈಭವ್‌ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್‌ಗೆ ವಾಪಸ್ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಈ ವರ್ತನೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

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ಪದಾರ್ಪಣೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಯುವ ತಾರೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆಯಾಗಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದ (Debuted) ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ವೈಭವ್ ಆಡಿದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಟವು ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅವಕಾಶಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಗಾಯದ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ವೈಭವ್‌ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರಾ?

ವೈಭವ್ ಅವರ ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅವರು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಗಾಯದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹೊಡೆತಗಳು ಬೀಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಯೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಇಂದು ಆಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ವೇಳೆಯಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ನಾಟಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಂ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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