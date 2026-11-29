15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿಗೆ ಸ್ವತಃ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಡೇಜಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಅಸಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸದ್ಯ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆತಿಥೇಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 133 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ 243 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ ಎದುರಾದಂತಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು!
ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಆರಂಭ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಉಳಿದ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದ ಮುಂದೆ 400ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಕಠಿಣ ಗುರಿ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸ್ಟೆತಸ್ಕೋಪ್ ಹಿಡಿದ ಜಡೇಜಾ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್!
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಹಿರಿಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಸ್ಟೆತಸ್ಕೋಪ್ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತು, ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತಾವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನೀಡಿದ ಹಾಸ್ಯಮಯ ತಿರುಗೇಟು!
ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮಾಷೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ 'ಮುನ್ನಾಭಾಯಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ, “ಜಡ್ಡು ಭಾಯ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್” ಎಂದು ಬರೆದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಮಾಷೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರು ನಕ್ಕು ಹಗುರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ 'ಯಮರಾಜ' ಪೋಸ್ಟರ್ ನೆನಪು!
ಈ ತಮಾಷೆಯ ಹಿಂದೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದೂ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರು ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು 'ಯಮರಾಜ'ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಯುಎಇ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ 'ಯಮರಾಜ'ನಂತೆ ಕಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅದರ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸದ್ಯ ಕಠಿಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಈ ಹಾಸ್ಯಮಯ ವಿನಿಮಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.