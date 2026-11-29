ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ರೊಮ್ಯಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಹರ್ಷಾ ಬೋಗ್ಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಫರ್ಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಳಿ ಇನ್ನು 14 ಕೋಟಿ ರೂ. ಉಳಿದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.29): ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರೊಮ್ಯಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಹರ್ಷಾ ಬೋಗ್ಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ನನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಶೆಫರ್ಡ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬೋಗ್ಲೆ ಮಾತಿನ ಸಾರ. ಶೆಫರ್ಡ್ ತಂಡದ ಏಕೈಕ ದುರ್ಬಲ ಕೊಂಡಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶೆಫರ್ಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದಿತ್ತು: ಹರ್ಷಾ ಬೋಗ್ಲೆ
ರೊಮ್ಯಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹರ್ಷಾ ಬೋಗ್ಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ನನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
“ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ರೊಮ್ಯಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ನನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
“ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ದುರ್ಬಲ ಕೊಂಡಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ತಂಡ ಇತರ ತಂಡಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಅವರ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ನನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ,” ಎಂದು ಹರ್ಷಾ ಬೋಗ್ಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 2025ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದು ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ತಂಡ, 2026ರಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಎದ್ದಿದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಬೋಗ್ಲೆ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹14 ಕೋಟಿ!
ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಳಿ ಸುಮಾರು ₹14 ಕೋಟಿ ಹಣ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೋಗ್ಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.