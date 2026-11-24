ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಕೇವಲ ಐದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಪೂರೈಸಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ದೋಹಾ(ನ.24): ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಎಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2026 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ಅವರು, ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಿ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಗಡಿ ತಲುಪಿದರು. ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಡಿದವು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೈಭವ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ವೇಳೆ ತಾವೆದುರಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು
ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್!
ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ವೈಭವ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಯುಎಇ ಬೌಲರ್ ಜಾಹಿದ್ ಅಲಿ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಆರಂಭಿಕ ಜತೆಯಾಟ ನಡೆಸಿದ ವೈಭವ್, ಭಾರತ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಕೇವಲ 3.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 68 ರನ್ಗಳತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೂ, ವೈಭವ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್-ಮ್ಯಾಕ್ಗುರ್ಕ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೇಸರ್-ಮ್ಯಾಕ್ಗುರ್ಕ್ 2023-24ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಟ್ಯಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಎ ತಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ
ವೈಭವ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವೂ ದಾಖಲೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. ತಂಡವು ಕೇವಲ ಐದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಪೂರೈಸಿತು. ಬಾಲ್-ಬೈ-ಬಾಲ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ತಂಡದ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ 2015ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 6.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಇದೀಗ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಡಂಬುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ 6.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಈ ಸಾಧನೆ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಯುಎಇ 249 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಯುಎಇ ತಂಡ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 249 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮಾಜಿ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾಟಿಯಾ ಯುಎಇ ಪರ 144 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 130 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದವು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 20 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುಎಇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾಟಿಯಾ ನೆರವಾದರು. ಅವರು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಹದಾದ್ (28) ಮತ್ತು ಎಥನ್ ಡಿಸೋಜಾ (25) ಜೊತೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಜತೆಯಾಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಯುಎಇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು. ಬಸಿಲ್ ಹಮೀದ್ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 249ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು 250 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ದೊರೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಗುಂಪು ಬಿ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದೆ.