ಯು-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಲಂಧರ್ನ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 8 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯು-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಗ್ರೂಪ್ 'ಎ' ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡಿದವು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಜಲಂಧರ್ ಮೂಲದ ಯುವ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ನೇಪಾಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ಗಳನ್ನು ಡಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್!
ಅರ್ಜುನ್ ಕೇವಲ 5.3 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, 1 ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಸೇರಿ ಕೇವಲ 8 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಎಕಾನಮಿ: 1.45). ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಸೂದ್ ಅವರ ಘಾತಕ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ನೇಪಾಳ ತಂಡ ಕೇವಲ 128 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ನೆರಳು!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನೆರಳು (ಅರ್ಜುನ್ ಹೆಸರಿನ ಹೋಲಿಕೆ) ಮತ್ತು ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮಗ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಗಳದ್ದೇ ಹವಾ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ನಡುವೆ, ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ದಿಗ್ಗಜ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಪಳಗಿದ ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾದೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ!
ತಂದೆ ಹೋತಿ ರಾಮ್ ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ಚೋಲೆ-ಕುಲ್ಚೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಗರಡಿಯ ಈ ಹುಡುಗ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾನೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಶ್ಲಾಘನೆ!
ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಪಿನ್ ಜಾದೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಠಿಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಡೆಸಿದ 'ಶೇರ್-ಎ-ಪಂಜಾಬ್ ಟಿ20 ಲೀಗ್'ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ್, ಸತತ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದೇ ಅಂಡರ್-19 ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಯಿತು. ಅರ್ಜುನ್ ಕೇವಲ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ; ಹೀಗಾಗಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಕಾ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.