ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಿವೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಒನ್ಡೇ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ನಡುವೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ನಡೆಯಿತು. ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು, ನಂತರ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದರು, ನಂತರ ಈ ಜಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಬ್ರಾರ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಾಗ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾವೇರಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ!
ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಫರ್ಟ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದರು, ನಂತರ ಸೀಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ಉತ್ತರಿಸಿದರು, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಅವರತ್ತ ಧಾವಿಸಿದರು. ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ನಡುವಿನ ಜಗಳವನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಪೈರ್ ಪರಿಹರಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಸೀಫರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆದರು, ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತು. ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆ ವೀಡಿಯೊ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಸೀಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಯಂಗ್ ಇಬ್ಬರೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ 85 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 3 ಬದಲಾವಣೆ!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ, ರಿತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ!
ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದರೆ, ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಗೆದ್ದು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ನಮನ್ ಧೀರ್, ಅಕಿಬ್ ನಬಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್