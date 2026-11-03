ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಅವರ ಆಗಮನದಿಂದ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅದ್ಭುತ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅವನ ಆಗಮನದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಭಾರತ ತಂಡದ ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನಗಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಚಿಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ತಂಡವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಗಿಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಆದ ಹಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ 6 ಅಥವಾ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಕಳೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು.
ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೌಶಲ್ಯ!
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಗಿಲ್, "ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ತರುವ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವುದು, ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಳುವುದು ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡುವ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪಾಂಡ್ಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರದುಷ್ಟಕರ; ಗಿಲ್
ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಹತಾಶೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಗಿಲ್, "ಐಪಿಎಲ್ ನಂತರ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರದೃಷ್ಟಕರ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗಿಲ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಯೋಜನೆ!
32 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. "ಹೌದು, ನಾನು ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಭಾರತ 'ಎ' ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾದವು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.