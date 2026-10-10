ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 249 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದರೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ಅವರ ಶತಕ ವಿಂಡೀಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಇಬ್ಬನಿ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಭಾರತದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 250 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಇನ್ನೂ 9 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 249/5 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಆಟ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ವಿಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿತು. ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ (dew) ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಸನ್ನಿ!
ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗವಾಸ್ಕರ್, "ಕೆಲವು ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ ರನ್ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಭಾರತ 235-240 ರನ್ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ದೂರುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೌಲರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಈ ಬೌಲರ್ಗಳಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್:
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಶ್ರೇಯಸ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಬದಲಾಗಿ ರಾಂಚಿಯ ಇಬ್ಬನಿ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ನೀಡಿದರು.
"ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬನಿ ಬೀಳಲು ಶುರುವಾದಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 249 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಹೊಡೆದು ಮುಗಿಸಿದರು. ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ತೆರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಮಯಾಂಕ್ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್
ಶುಕ್ರವಾರದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು, ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಜಂಟಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 2019ರಲ್ಲಿ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡಾ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ 50 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದರು.
ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 249 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿತು. ಇದು ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್. ಈ ಹಿಂದೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಲಾಡರ್ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 244 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 240 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿತ್ತು.