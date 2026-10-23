ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತ್ರಿಕೋನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದ 430 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿ 2ನೇ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಚೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಕೇವಲ 113 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಅತಿವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತ್ರಿಕೋನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 430 ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಚೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ರ ದ್ವಿಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 429 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಲಂಕಾ 49.5 ಓವರಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 430 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅವಿಷ್ಕಾ ಫರ್ನಾಂಡೋ 83 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ರತ್ನನಾಯಕೆ 130 ರನ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ದಶುನ್ ಶಾನಕ ಕೇವಲ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಜನಿತ್ ಲಿಯಾನಗೆ ಕೇವಲ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ ಅಜೇಯ 61 ರನ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಅಂದಹಾಗೆ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ದಾಖಲೆ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2006ರಲ್ಲಿ 435 ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಬ್ರೂಕ್ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್, ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 113 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 116 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಿಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೂಕ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೂಕ್ 116 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 202 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ
ಪೋರ್ಟ್ ಎಲಿಜೆಬೆತ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ 31 ರನ್ಗಳ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-1ರ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 5ನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ಮೊದಲ ಅವಧಿ ಮಳೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ, ಮುಂಚೂಣಿ ವೇಗಿ ಏನ್ರಿಚ್ ನೋಕಿಯ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ, 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 295 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಲು ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ 110ಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 425 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ, ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 99 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಆನ್ ಹೇರಿತ್ತು.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ 11000 ರನ್ ಮೈಲುಗಲ್ಲು
ಗೆಬೆರ್ಹಾ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ತಾರಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 11000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 127 ಪಂದ್ಯಗಳ 226 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 37 ಶತಕ ಹಾಗೂ 45 ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 11000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ವಿಶ್ವದ 12ನೇ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 3ನೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸ್ಮಿತ್. ಆಸೀಸ್ ಪರ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ 13378 ಹಾಗೂ ಆ್ಯಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್ 11174 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ 15921 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.