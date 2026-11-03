ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೆ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಅವರು, ತಂದೆಯ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಈಗ ತಂದೆಗಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕು': ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಭಾವುಕ ಮಾತು!
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪದೇಪದೆ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿದಾಗ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುವುದು ಸಹಜ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮನದ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ನೌಶಾದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಸರ್ಫರಾಜ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಪರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ ವಿರುದ್ಧ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸರ್ಫರಾಜ್, ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂಬೈ ಪರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೂ ಆಡಬಹುದು. ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಏಕೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಮಗಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದು ಅವರಿಗಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಏಕೈಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಕಾದರು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ
ಸರ್ಫರಾಜ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2024ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪಂದ್ಯವಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಬ್ಯಾಟರ್
ತಮ್ಮನ್ನು ಭಾರತದ ಪಿಚ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮನೋಭಾವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದಾಗಲೂ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿದೇಶಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವ ಸರ್ಫರಾಜ್, ಸುಮಾರು 97 ಕೆ.ಜಿಯಿಂದ 77 ಕೆ.ಜಿಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಡುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ!
ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದೆ ಸದ್ಯ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದೇ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ, ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ, ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟೂರ್ನಿ, ಐಪಿಎಲ್ ಅಥವಾ ಭಾರತ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೂ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಗನ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ತಂದೆಯ ತ್ಯಾಗವೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.