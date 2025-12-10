ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಅಣ್ಣನಿದ್ದಂತೆ ಎಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿದ್ದು, ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಟಕ್: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ಗೆ ಬರಲು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಸತತ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಜು ಬದಲು ಜಿತೇಶ್ ಕಣಕ್ಕೆ
ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಟಿ20 ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಜು ಬದಲಿಗೆ ಜಿತೇಶ್ ಆಡಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಜು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು.
ಸಂಜು ಭಾಯ್ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಿಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಸಂಜು ನನಗೆ ಅಣ್ಣನಿದ್ದಂತೆ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ಗೆ ಬರಲು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಸಂಜು ನನ್ನ ಅಥವಾ ನಾನು ಸಂಜುವಿನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಜುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಸಂಜು ಮೊದಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸಂಜು ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಜು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಾಗ, ನಾನು ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಜು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜಿತೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.