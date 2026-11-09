ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೆರಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 400 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 700 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಏಕದಿನ ದ್ವಿಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.
400 ಏಕದಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ರೋಹಿತ್ ಕಣ್ಣು: ಯಾರೂ ಮುರಿಯಲಾಗದ ಎರಡು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಜ್ಜು!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆರಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಇತರ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು.
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 400 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಗುರಿ!
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ 400 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವುದು. ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 17 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 400 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ರೋಹಿತ್ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 700 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲೆ!
ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಗುರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 700 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು. ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 700 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಅವರ ಮುಂದಿದೆ.
ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 24 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಏಕದಿನ ದ್ವಿಶತಕಗಳ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ!
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದ್ವಿಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 209, 2014ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 264 ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 208 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ 264 ರನ್ಗಳ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದಿಗೂ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಸರಣಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.