ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಲೀನ್-ಶೇವ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 2007 ಮತ್ತು 2012ರ ಯುವ ರೋಹಿತ್ರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಶತಕದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ! 2007ರ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ನೆನಪಿಸಿದ ಫೋಟೋ!
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕ್ಲೀನ್-ಶೇವ್ ಲುಕ್ನಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!
ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಕ್ಲೀನ್-ಶೇವ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
'2007ರ ರೋಹಿತ್ ನೆನಪಾಯಿತು' ಎಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!
ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು 2007ರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ", "ಯುವ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ", "2012ರ ರೋಹಿತ್ ನೆನಪಾಯಿತು" ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹರಿದುಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದರು. 110 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 138 ರನ್ಗಳ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಸರಣಿ ಸೋತಿದ್ದರೂ, ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ತವರಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಯತ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಚಿತ್ತ!
ಹೊಸ ಲುಕ್ನಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಲಯ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂಬರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸರಣಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿರುವ ರೋಹಿತ್, ಹೊಸ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್' ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿದೆ.