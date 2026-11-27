ಗ್ರೀನ್ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡದೇ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ 'ಭಾರ್ಗವಾಸ್ತ್ರ'. ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಆ ದುರಂಧರ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಬದಲಿಗೆ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಾಲ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಂಚಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿತು. ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬುಮ್ರಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಖದರ್ ಎರಡೂ ಮಸುಕಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್!
ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಅವರ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಲ್ನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಗ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 110 ರನ್ಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 110/4 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಊಟದ ನಂತರ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ ಅವರನ್ನು 59 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ, ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ 16 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಂಡೆಲ್!
ಟಾಮ್ ಬ್ಲಂಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಪತನವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಿಚೆಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಲೆಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಚೆಲ್ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು, ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಬ್ಲಂಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಕೋರ್ 246/5 ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲಂಡೆಲ್ 53 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ 36 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ!
ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನ ಹಸಿರು ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 110 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲರ್ಗಳು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವಂತ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಬರಲಿಲ್ಲ ಬುಮ್ರಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪಿಚ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 140 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬುಮ್ರಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 130ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ದಿನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಗಳು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಬುಮ್ರಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಎದುರಾಳಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬುಮ್ರಾ ಭಯ!
ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬುಮ್ರಾ ಭಯದಿಂದ ಆಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಬುಮ್ರಾ ತನ್ನ ಎಂದಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಗೂ ಖದರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಈ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಅವರು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.