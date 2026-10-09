2019ರ ಐಪಿಎಲ್ ಬಳಿಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬದಲಿಗೆ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೋಚ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ, 2020ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ (IPL) ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ್ದು. ಆದರೆ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಡಲು ಆರ್ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ ಈ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶೋ 'ಬೈಠಕ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್'ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್, 2019ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನ ನಂತರ ತಮ್ಮನ್ನು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಜಿ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದ ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಿ ಕರ್ಸ್ಟನ್, 'ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ' ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು," ಎಂದು ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ತರಬೇತುದಾರರು ಒಲವು ತೋರಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಏನಾಯಿತು?
2019ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ (Points Table)ಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ,
ತರಬೇತುದಾರರ ಬದಲಾವಣೆ: ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಿ ಕರ್ಸ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಸೈಮನ್ ಕ್ಯಾಟಿಚ್ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟರು.
ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಟಾ: ಹೊಸ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬಂದ ನಂತರ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸೀಸನ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ತಂಡದಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ: ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ, 2020ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ (Playing XI) ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ ನಾಯಕರಾಗುವುದು ಇರಲಿ, ಆಟಗಾರನಾಗಿಯೂ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಕೋಚಿಂಗ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆದ ಈ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರೇ 2020 ಮತ್ತು 2021ರ ಋತುಗಳಲ್ಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ 2021ರ ಋತುವಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆಯೇ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾದರು. ಸದ್ಯ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಳೆದೆರಡು ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದೆರಡು ಬಾರಿಯೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.