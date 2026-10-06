ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ..
ಬಿಸಿಸಿಐ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭುವಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ಭುವಿ 2022ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ ಕೊನೆಯಬಾರಿಗೆ ಆಡಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಭುವಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿತು. ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ, ಆರ್ಪಿ ಸಿಂಗ್, ಶಿವ ಸುಂದರ್ ದಾಸ್, ಅಜಯ್ ರಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮ (ಉಪನಾಯಕ), ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ನಿತೀಶ್, ಯಮನ್ ದುಬೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಡಿ. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್
40 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಂದು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
- ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟಿ20 ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 - ಮೊದಲ ಟಿ20 - ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 - ಎರಡನೇ ಟಿ20 - ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 - 3ನೇ ಟಿ20 - ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 - 4ನೇ ಟಿ20 - ಆಕ್ಲೆಂಡ್
- ನವೆಂಬರ್ 1 - 5ನೇ T20I - ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್
ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹ್ಯಾಪಿ
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭುವಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಭುವಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭುವಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಿಸಿಸಿಐ ಭುವಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.