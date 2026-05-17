ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 23 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಯಿತು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ 222 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಧರ್ಮಶಾಲಾ (ಮೇ.17): ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ರಿಮ್ಯಾಚ್ನಂತಿದ್ದ ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) ವಿರುದ್ಧ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ 23 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ, ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ (44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 73* ರನ್) ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 58 ರನ್) ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್) ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 222 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತ್ತು.
ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ, ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಸತತ ಸೋಲಿನ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರ ಬಳಿಕ ತಂಡ ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್, ಇದೀಗ ಸತತ ಆರನೇ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರದ ಆರಂಭ ಪಡೆದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿ ಬೇಗನೆ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೋಡಿಯು ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 61 ರನ್ ಆಗಿತ್ತು (ಕೊಹ್ಲಿ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 24, ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 23). ಆದರೆ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ 21 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಈ ಜೋಡಿ, ತಂಡದ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು 11ರ ಗಡಿದಾಟಿಸಿತು.
ಪಾಟಿದಾರ್ ಅಲಭ್ಯ; ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್ ಕಮಾಲ್!
ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ ಎಸೆದ ಬೌನ್ಸರ್ ತಲೆಗೆ ಬಡಿದು ಕನ್ಕ್ಯುಶನ್ಗೆ (Concussion) ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಳೆಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಯಿತು. ಜೇಕಬ್ ಡಫಿ ಬದಲಿಗೆ ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು.
ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಜೋಡಿಯು 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 76 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಅಯ್ಯರ್ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಯ್ಯರ್ ನಂತರ ಅಬ್ಬರಿಸತೊಡಗಿದರು. ಬ್ರಾರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಚಾಹಲ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ರನ್ ಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್
15ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟಾದ ನಂತರ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದರು. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದರು.
ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಎಸೆದ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 19 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಅಯ್ಯರ್, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಬಾಚಿಕೊಂಡರು. 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜಾಯ್ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೂ, ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ ಚಚ್ಚಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 222ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು.
ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲೇ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ 'ಭುವಿ' ಶಾಕ್
222 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಅವರ ಯುವ ಓಪನರ್ಗಳು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಪೆಲ್ಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ತತ್ತರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಮಿಡ್-ಆನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಔಟಾದರೆ, ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಸಿಖ್ ದಾರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಕೂಪರ್ ಕಾನೋಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಂಶ್ ಶೇಡ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದರೂ, 49 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪಂಜಾಬ್ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು.
ಶಶಾಂಕ್-ಸ್ಟೋಯಿನಿಸ್ ಹೋರಾಟ ವ್ಯರ್ಥ
11ನೇ ಓವರ್ ವೇಳೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 9ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಮರ್ಜಾಯ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ 20 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರು ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೋಯಿನಿಸ್ ನೀಡಿದ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಶಶಾಂಕ್ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 67 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿತು. ಆದರೆ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಎಸೆದ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋಯಿನಿಸ್ (37) ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆದರು.
ಕೊನೆಯ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ 77 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ನಂತೆಯೇ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ, ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾದ ಭುವನೇಶ್ವರ್, ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ರಸಿಖ್ ದಾರ್ ಅವರ ನಿಖರ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ಪಂಜಾಬ್ ಪರಾಜಯಗೊಂಡಿತು.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು
ಪ್ಲೇಆಫ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮೇ 22ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಮೇ 23ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ತಂಡವನ್ನು ಅವರದ್ದೇ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಏಕಾನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.