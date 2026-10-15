ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸೆಣಸಾಟ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಅವರ ಅಜೇಯ 155 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದರೂ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಾಲ್, ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ.
ವಿಜಯವಾಡ: ಕಳೆದ ಬಾರಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ದೇಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರಾಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಂಧ್ರ 3 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕ ಪಡೆಯಿತು.
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 144 ರನ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ತಂಡ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 337 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಿಸಿತು. ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಔಟಾಗದೆ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಪತ್ಬಾಂಧವರಾದರು. ಗೆಲುವಿಗೆ 194 ರನ್ ಗುರಿ ಪಡೆದ ಆಂಧ್ರ, 26 ಓವರಲ್ಲಿ 53 ರನ್ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿತು. 44 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 104 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ಸ್ಕೋರ್: ಕರ್ನಾಟಕ 274/10 ಮತ್ತು 337/9 ಡಿಕ್ಲೇರ್(ಕರುಣ್ ಔಟಾಗದೆ 155, ರಿತೇಶ್ 23, ಲಲಿತ್ ಮೋಹನ್ 5-117), ಆಂಧ್ರ 418/10 ಮತ್ತು 104/4(ರಾಹುಲ್ ಔಟಾಗದೆ 35, ಶಿಖರ್ 2-32)
ಬೆಂಗಾಲ್, ಹರ್ಯಾಣ ಗುಜರಾತ್, ಬರೋಡಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು
ಈ ಬಾರಿ ರಣಜಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಗೋವಾ ವಿರುದ್ಧ ಬರೋಡಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ 135 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದರೆ, ಒಡಿಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ 10 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಹರ್ಯಾಣಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಗೆಲುವು ಲಭಿಸಿತು. ಪುದುಚೇರಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿದರ್ಭ 160 ರನ್ಗಳಿಂದ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 127 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ-ತಮಿಳುನಾಡು, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾಗೊಂಡವು.