ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕುರಿತ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದಿರುವ ಶಮಿ, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸಂವಹನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ಗೆ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಬಂಗಾಳದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಮಿ, ಅಗರ್ಕರ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. 'ಅಗರ್ಕರ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಲಿ, ಈ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಮಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಮಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ನಿನ್ನೆ ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. 'ಶಮಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನೂ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಮಿ ಜೊತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವನು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ. ದೇಶೀಯ ಸೀಸನ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಮಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಶಮಿಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಶಮಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮರಳಿ ಪಡೆದರೆ ಈ ಕಥೆಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಗರ್ಕರ್ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶಮಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಗರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಶಮಿ ಆಗ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಆಯ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಬಂಗಾಳ ಪರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಆಡಲು ಇಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಶಮಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಿಟಿಐಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. 'ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಆಡಬಹುದಾದರೆ, 50 ಓವರ್ಗಳ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಆಡಬಲ್ಲೆ' ಎಂದು ಶಮಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. 'ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನಾಗಿಯೇ ಹೋಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಶಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಬಂಗಾಳ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಶಮಿ
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡವನ್ನು ಬಂಗಾಳ 265 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಶಮಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು. 24.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ಮೇಡನ್ ಸಹಿತ ಕೇವಲ 38 ರನ್ ನೀಡಿ ಶಮಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. 72 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದ ನಾಯಕ ಕುನಾಲ್ ಚಾಂಡೇಲಾ, ಎಸ್. ಸುಚಿತ್, ಅಭಯ್ ನೇಗಿ ಮತ್ತು ಜನ್ಮೇಜಯ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಶಮಿ ಪಡೆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 14.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 37 ರನ್ ನೀಡಿ ಶಮಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.