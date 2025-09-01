ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಿವಾದ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದ್ರಾವಿಡ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಜೈಪುರ: ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಿವಾದ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ್ಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೊಸ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಂಡವನ್ನು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ದ್ರಾವಿಡ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ದ್ರಾವಿಡ್ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ದ್ರಾವಿಡ್ರನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ತರಬೇತುದಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ದ್ರಾವಿಡ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ದ್ರಾವಿಡ್ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನಾಯಕನಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರೂ, ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸೋತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಆರು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಆಡಿದ್ದರೂ, 2024ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ 393 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಜು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪರಾಗ್ಗಿಂತ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ ಎಂಬುದು ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ನಿಲುವು. ಸಂಜು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿ ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದ್ರಾವಿಡ್.
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ನಂತರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದರೆ, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತೆರೆಮರೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಆಟಗಾರರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತರಬೇತುದಾರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ತೊರೆದಿದ್ದರು.