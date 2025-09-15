ಭಾರತ ಆಟಗಾರರು ಕೈಕುಲುಕದಿರಲು ಕಾರಣವಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೊರನಡೆಯುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಕುಲುಕುವ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಸಿಬಿ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.
ದುಬೈ (ಸೆ.15): ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ಆಂಡಿ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ರನ್ನ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೊರನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (ಪಿಸಿಬಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಕುಲುಕುವ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಐಸಿಸಿ) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.
ಐಸಿಸಿ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಸಿಸಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಪಿಸಿಬಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಖ್ವಿ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಂಸಿಸಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಸಿಬಿ ಐಸಿಸಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಪಿಸಿಬಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ಕೈಕುಲುಕದಂತೆ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೂಚನೆ:
ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪರಸ್ಪರ ಕೈಕುಲುಕಲಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ಕೈಕುಲುಕದಂತೆ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪಿಸಿಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ಆಂಡಿ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ನಡವಳಿಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತರಬೇತುದಾರ ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್ ಬೇಸರ
ಭಾರತ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತರಬೇತುದಾರ ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗಿ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇನೆಗೆ ಭಾರತದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕೈಕುಲುಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆವು ಎಂದು ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.