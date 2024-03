ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಿಂಪಡೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವೇಗಿ ಮೊಹಮದ್‌ ಅಮೀರ್‌!

ಕರಾಚಿ(ಮಾ.25): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿವಾದಿತ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಮೊಹಮದ್‌ ಅಮೀರ್‌ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 2010ರಿಂದ 2015ರ ವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ, ಬಳಿಕ ಕೆಲ ಕಾಲ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದ ಅಮೀರ್‌ 2021ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. 32ರ ಅಮೀರ್‌ ಪಾಕ್‌ ಪರ 36 ಟೆಸ್ಟ್‌, 61 ಏಕದಿನ, 50 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ವೆಟ್ಟಾ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್‌ ಪರ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ 8.41ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮೊಹಮದ್ ಅಮೀರ್‌ ನಿವೃತ್ತಿ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇಮಾದ್ ವಾಸೀಂ ನಿವೃತ್ತಿ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Breaking: Mohammad Amir, Imad Wasim & Usman Khan named among 29 players for Pakistan's training camp in Abbottabad. The camp will start on March 26 and go on till April 8 🇵🇰✔️



Other players are Babar Azam, Mohammad Rizwan, Saim Ayub, Fakhar Zaman, Sahibzada Farhan, Haseebullah,… pic.twitter.com/FUZaJmRsYY