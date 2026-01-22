ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪೋಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆತ ದೇಶದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಪಿಸಿಬಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.22): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ವೇಗಿ ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ಅವರಿಗೆ ಪೊಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ (1 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ) ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಡಜನ್ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ, ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಬಂದಿತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಹಣ ಬರುವುದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಉದ್ಯಮಿ ಅವರ ಕರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೇಶದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು 100 ಕೋಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
12ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಂಚನೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಡಜನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಟಗಾರರು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್, ರಿಜ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾಹೀನ್, ಜೊತೆಗೆ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನ ಕೆಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಆಟಗಾರರು ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಆಟಗಾರರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಪೋಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್
ಪೊಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೋಸದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಲಾಭದ ಭರವಸೆಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಯೋಜನೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.