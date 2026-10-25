ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ, RCB ತಂಡ 2025 ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ CSK ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಆಟಗಾರರ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 2027ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
RCB ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ: CSK ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್
ಸತತ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ RCBಗೆ ಧೋನಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ RCB ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರ.
CSKಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ, RCBಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ CSK, 2026ರಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದ RCB 2025 ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿಯೂ RCB ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
“ಕಾಗದದ ಮೇಲಿನ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಮೈದಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಖ್ಯ”
ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಂದು ಅವರು ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಧೋನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಿ20ಯಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆಲುವಿನ ದಿನಗಳು ಇರುವಂತೆ ಸೋಲಿನ ದಿನಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತಂಡ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಏನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧೋನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2027ರ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ CSK ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಧೋನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಧೋನಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ, ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗುವ ಮೈದಾನ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಇದು ಸವಾಲಿನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಧೋನಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಹಿನ್ನಡೆಯ ವಾಸ್ತವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.