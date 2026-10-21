ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಕೇದಾರ್ ಜಾಧವ್ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಜಯದಶಮಿ ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಗಣವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವರು, ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಪುಣೆ (ಅ.21): ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಕೇದಾರ್ ಜಾಧವ್ (Kedar Jadhav) ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದ ಅವತಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ಮೂಲದವರಾದ ಕೇದಾರ್ ಜಾಧವ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (RSS) ವಿಜಯದಶಮಿ ಉತ್ಸವದ ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಘದ ಗಣವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಈಗ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕೇದಾರ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಆಳವಾದ ನಂಟಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಪುಣೆಯ ಡೆಕ್ಕನ್ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಜಯದಶಮಿ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಧವ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಗಣವೇಷದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜೆ - ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಕೇದಾರ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ (Instagram) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್, ಖಾಕಿ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಕಪ್ಪು ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡ (ಕೋಲು) ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಶಿಸ್ತಿನ ಸ್ವಯಂಸೇವಕನಂತೆ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಹಾಗೂ ಪಥ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ಸಂಘದ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ..." ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2024 ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಜಾಧವ್
ಪ್ರಸ್ತುತ 41 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೇದಾರ್ ಜಾಧವ್, 2024 ರ ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ (All forms of cricket) ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಕೇದಾರ್ ಜಾಧವ್ 2014 ರ ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ (ODI) ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕೇದಾರ್ ಜಾಧವ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ (ODI): ಭಾರತದ ಪರ ಒಟ್ಟು 73 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕೇದಾರ್ ಜಾಧವ್, 42.09 ರ ಉತ್ತಮ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,389 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಭರ್ಜರಿ ಶತಕಗಳು ಹಾಗೂ 6 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾರ್ಟ್-ಟೈಮ್ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ ಇವರು, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 27 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ (T20I): ಭಾರತದ ಪರ 9 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಇವರು 123.23 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೇದಾರ್ ಜಾಧವ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ನೇತೃತ್ವದ 'ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್' (CSK) ಹಾಗೂ 'ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್' (SRH) ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಆಡುವಾಗ ಹಲವು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 95 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಇವರು 123.17 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 4 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 1,196 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.