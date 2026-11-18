MS Dhoni IPL retiremen ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತೆಲುಗು ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಧೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
MS Dhoni IPL retiremen: ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ, ಗ್ರೇಟ್ ಫಿನಿಶರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೂಲ್, ಲೇಜೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ(MS Dhoni) ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು. ಅದೆಂದರೆ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು. ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಾಡಿದರಾದರೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗಾಯ, ಕೆಮ್ಮನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಭವ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಆಟವಾಡಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ 45 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದಲೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಬಾಲಯ್ಯ ಕೂಡ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಕುರಿತು ಎಲಿವೇಶನ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ತೆಲುವು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ, ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್ ಬಾಲಯ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅವರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಎಲಿವೇಶನ್ ಡೈಲಾಗ್ ವೈರಲ್
ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿದ. ನಾವು ಆ 7ನೇ ನಂಬರ್ನ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟ ಆತ ಅಂದು ಕೇವಲ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಧೋನಿ ಎಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರನೆಂದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರೆನಿಸಿದವರು ಸಹ ಧೋನಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಾಗಲೂ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿಯೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದವರು.
ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಹಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದರು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ, ಉತ್ಸಾಹ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸುವಲ್ಲ ಅವರು ಎಂಥ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದರೆ ಇಂಥ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೋಲನ್ನು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಸಿದರು. ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಅರ್ಧ ಎದುರಾಳಿಗಳೇ ಅರ್ಧ ಸೋಲು ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಥಲಾ.. ಎಂದಿರುವ ಬಾಲಯ್ಯನ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.