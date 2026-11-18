ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ರಿಟೆನ್ಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.18): IPL 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಆಟಗಾರರ ರಿಟೆನ್ಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡದ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ರಿಟೆನ್ಶನ್ ದಿನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಧೋನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂಡದ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ₹14.2 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರನ್ನೂ CSK ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾದ ದೀಪಕ್ ಚಹರ್, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಲಾ ಗಝನ್ಫರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ಪಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಿಚರ್ಡ್ ಗ್ಲೀಸನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ₹18 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಮಥೀಶ ಪತಿರಣ, ಮುಸ್ತಫಿಜುರ್ ರಹಮಾನ್, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ.
IPL 2027 ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ 10 ತಂಡಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಟಗಾರರ ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ
1. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB)
ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಗ್ಲೀಸನ್, ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಸಾತ್ವಿಕ್ ದೇಸ್ವಾಲ್
2. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ (GT)
ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ, ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್, ಕುಲ್ವಂತ್ ಖೆಜ್ರೋಲಿಯಾ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಕಾನರ್ ಎಸ್ಟರ್ಹುಯ್ಸನ್
3. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH)
ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಕಮಿಂಡು ಮೆಂಡಿಸ್, ಜಯದೇವ್ ಉನಾದ್ಕಟ್, ದಿಲ್ಶನ್ ಮಧುಶಂಕ, ಓಂಕಾರ್ ತರ್ಮಾಳೆ, ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿವಂ ಮಾವಿ, ಗೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊಯೆಟ್ಜಿ, ಡೇವಿಡ್ ಪೇನ್
4. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR)
ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್, ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಆಡಂ ಮಿಲ್ನೆ, ಕ್ವೆನಾ ಮಫಾಕಾ, ಕುಲದೀಪ್ ಸೇನ್, ಯುಧ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ವಿಗ್ನೇಶ್ ಪುತೂರ್, ರವಿ ಸಿಂಗ್
5. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS)
ಲಾಕಿ ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್, ಮಿಚೆಲ್ ಓವನ್, ನೆಹಾಲ್ ವಧೇರಾ, ಪೈಲಾ ಅವಿನಾಶ್, ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ, ವಿಶಾಲ್ ನಿಶಾದ್
6. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC)
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್, ಪಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕ, ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಸಾಹಿಲ್ ಪರಾಖ್, ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರ, ರೆಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅಜಯ್ ಮಂಡಲ್
7. ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR)
ಮಥೀಶ ಪತಿರಣ, ಮುಸ್ತಫಿಜುರ್ ರಹಮಾನ್, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್, ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ,
ತೇಜಸ್ವಿ ದಹಿಯಾ, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ, ದಕ್ಷ್ ಕಾಮ್ರಾ, ಲುವ್ನಿತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ
8. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI)
ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ದೀಪಕ್ ಚಹರ್, ಅಲ್ಲಾ ಗಝನ್ಫರ್, ಅಥರ್ವ ಅಂಕೋಲೆಕರ್, ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಜಾರ್, ದಾನಿಶ್ ಮಾಲೇವಾರ್, ಮಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ, ಮಯಾಂಕ್ ರಾವತ್
9. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK)
ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಝಾಕ್ ಫೌಲ್ಕ್ಸ್, ಅಮನ್ ಖಾನ್, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಆಕಾಶ್ ಮಧ್ವಾಲ್, ಡಿಯಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್, ಮ್ಯಾಕ್ನೀಲ್ ನೊರೊನ್ಹಾ
10. ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG)
ಆವೇಶ್ ಖಾನ್, ಅನ್ರಿಚ್ ನಾರ್ಟ್ಜೆ, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೆಟ್ಜ್ಕೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ, ನಮನ್ ತಿವಾರಿ, ಅರ್ಷಿನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಹಲವು ತಂಡಗಳು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ IPL 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿವೆ.