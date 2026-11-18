ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಿಂತ ತಂಡದ ಗೆಲುವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಧೋನಿ 2023ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ಆಟಗಾರನನ್ನೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಧೋನಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.18): ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಿಂತ ತಂಡದ ಗೆಲುವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತೆ 2023ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ತಂಡದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಧೋನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಧೋನಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಪರೂಪದ ಗುಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ CSK ತಂಡದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಧೋನಿ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈದಿದ್ದನಂತೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ತಂಡದ ವಾತಾವರಣವೂ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು.
ಧೋನಿಗೆ ಬೈದಿದ್ದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಲಹೆ!
ಆಟಗಾರನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೆಲವರು, ಆತನನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವಂತೆ ಧೋನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಆಟಗಾರನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಧೋನಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಲಹೆಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಧೋನಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಆತ ಮೂರ್ಖನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ತಂಡದ ನಾಯಕ. ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆತನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆತ ನನಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಆಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಧೋನಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಚೋಪ್ರಾ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧೋನಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕೈಬಿಡದೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರು ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ
ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2007ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್, 2011ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2013ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಐಸಿಸಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಧೋನಿ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಐದು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ T20 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
278 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5,439 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಧೋನಿ
ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 278 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ 5,439 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ರನ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಧೋನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಐಪಿಎಲ್ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಂತೆ ಧೋನಿ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಧೋನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ!
ಧೋನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನೂ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಕೆಲವೇ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಅವರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಾವು ಸ್ವತಃ ಗಮನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಚೋಪ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಧೋನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಡವಾಗಲಿದೆ” ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿರುವ ಧೋನಿ, 2027ರ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ತಂಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು CSKಗೆ ನೆರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.