ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಂದ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತ 'ಎ' ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 'ಎ' ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ (WTC) ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆನಿಸಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಕೇವಲ 4 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದು, ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ **'ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್'** ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಆದ ರಾಹುಲ್!
ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಫ್ರೇಸರ್ ಶೀಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಗಿನ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸವರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸತೊಡಗಿತು. ಚೆಂಡು ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಬಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಭರದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಚೆಂಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಬಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು 'ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್' ಆದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಮರುಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ (Replay) ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ ತಗುಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಮೇಲಿನ ಗಂಟೆಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯ ಔಟ್ನಿಂದ ರಾಹುಲ್ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು.
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 113 ರನ್ಗೆ ಭಾರತ ಶರಣು!
ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೇವಲ 113 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ 0,0,0,0,0 ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 'ಎ' ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 317 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 204 ರನ್ಗಳ ಬಲವಾದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಆರಂಭಿಕರ ವೈಫಲ್ಯ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಗಲೇರಿದ ಒತ್ತಡ!
ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡವು ಅನುಭವಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಂದ ಭಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ (4) ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ಕೇವಲ 5 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಮುಖ ಆರಂಭಿಕರು ಬೇಗನೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.