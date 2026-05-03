ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರಿಂದ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಾಪ್ 5ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೈಪೋಟಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬೈ: ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರಾಹುಲ್ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೇವಲ 11 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಆದರೂ, ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ 10ರೊಳಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿರುವ ಸಂಜು, 315 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು 13ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರುವ ಸಂಜು ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 115. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ 45.00 ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 167.55 ಆಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡಿಗನ ಬಳಿಯಿದೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್
ಇನ್ನು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಬಳಿ ಇದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಹುಲ್ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 433 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಅಜೇಯ 152 ರನ್. ರಾಹುಲ್ 51.12ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 185.83ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 425 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಅಜೇಯ 135. ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 53.12. ಇದೇ ತಂಡದ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ (414) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಅಜೇಯ 65 ರನ್. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 59.14 ಆಗಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 404 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 103. ವೈಭವ್ 40.40ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 237.64ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (379) ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ 54.14ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 165.50ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (373), ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ (346), ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (328), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (312) ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (312) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಟ್ಟಿ
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ (ಆರ್ಸಿಬಿ): 17 ವಿಕೆಟ್
ಅನ್ಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ (ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್): 17 ವಿಕೆಟ್
ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ (ರಾಜസ്ഥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್): 15 ವಿಕೆಟ್
ಇಶಾನ್ ಮಲಿಂಗ (ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್): 15 ವಿಕೆಟ್
ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ (ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್): 14 ವಿಕೆಟ್