ಭಾರತದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 15ರ ಹರೆಯದ ವೈಭವ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.16): ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ, 1983ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಕೂಡ ವೈಭವ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 18-19ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಹಣ, ಖ್ಯಾತಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಯುವ ಆಟಗಾರ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ಆಗ್ತಾರಾ, ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರಾ?
'ಸಂಡೇ ಮಿಡ್-ಡೇ'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರ ಗಮನವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 18-19ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಂತೆ ಆಗುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರಂತೆ ಆಗುತ್ತಾರಾ? ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ" ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಮಾರುಹೋಗದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ
ವೈಭವ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಆರು ರನ್ಗಳ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಆಟಗಾರರ ಆಟ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟ. ವೈಭವ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಈಗಲೇ ಅತಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಾದಿ ವಿಭಿನ್ನ
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿದ ಆಟಗಾರರ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದಾಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಾದಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್, ವೈಭವ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಲೇ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮರೆಯಬಾರದು
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಹಣ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರ ಕಿವಿಮಾತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.