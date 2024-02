8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮುದ್ದಾದ ಮಡದಿಯ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್..!

ಮುಂಬೈ(ಫೆ.04): ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 03ರಂದು ಪತ್ನಿ ಸಫಾ ಬೇಗಂ ಜತೆ 8ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿರುವ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್, "ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕರಗತಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಆತ್ಮ. ನನ್ನ ಮೂಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್, ಕಾಮಿಡಿಯನ್, ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುವ, ನಿರಂತರ ಒಡನಾಡಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿಗೆ 8ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Infinite roles mastered by one soul – mood booster, comedian, troublemaker, and the constant companion, friend, and mother of my children. In this beautiful journey, I cherish you as my wife. Happy 8th my love ❤️ pic.twitter.com/qAUW8ndFAJ