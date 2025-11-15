ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ರೈಡರ್ಸ್‌ ತಂಡವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್‌ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಗುಂಪನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ನ.15): ಐಪಿಎಲ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್‌ರೈಡರ್ಸ್‌ ತನ್ನ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌ ನೀಡಿದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್‌ರನ್ನೂ ಕೆಕೆಆರ್‌ ತನ್ನ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಈ ಆಟಗಾರರು ಈಗ ಹರಾಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 16 ರಂದು ಯುಎಇಯ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಿತಿಯು ಶನಿವಾರ ಆಟಗಾರರ ರಿಟೆನ್ಶನ್‌, ರಿಲೀಸ್‌ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಥೀಶ್ ಪತಿರಾನ, ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ ಮತ್ತು ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ₹23.75 ಕೋಟಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರನ್ನು ₹12 ಕೋಟಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಟಾಟಾ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ತಮ್ಮ ರಿಟೆನ್ಶನ್‌ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಮೂರು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಟೀಮ್‌ ಕೋರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವಿ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ⁠ಅಂಗ್‌ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಭರವಸೆಯ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ತಂಡದ ತತ್ವವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ, KKR ನ ರಿಟೆನ್ಶನ್‌ ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಂಚನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ನಿರಂತರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಾರರು

ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ಅಂಗ್‌ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ, ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ರೋವ್‌ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್, ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳು: 13 (6 ವಿದೇಶಿ ಅಟಗಾರರ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ)

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರ್ಸ್: ₹ 64.3 ಕೋಟಿ.