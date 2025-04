RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆನಾ? ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ!

Read Full Article

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕನಸಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಚಯ:

ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಐಪಿಎಲ್ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮುತ್ತಿನಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕನಸಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ, ಈಗ ಆತ ಐಪಿಎಲ್ ಓಪನ್ನರ್!

"ನಾನು ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಜಿತೇಶ್, ಜಿತೇಶ್, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡುವುದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ. ಈ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಾಗ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 100-150 ಮಂದಿ ನನ್ನ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಎರಡು ಜನರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಆಡುವುದೆಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ರೀತಿಯ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

𝐉𝐢𝐭𝐞𝐬𝐡 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚: 𝐀𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐞𝐫, 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 🙌



Talented, Brave, Humble and Smart - attributes not often associated with the same individual. But, he’s different… This is the story of Jitesh Sharma - the man who is… pic.twitter.com/tNlRprM89j