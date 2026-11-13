ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ 4ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 333 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತದ ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ರೋಹಿತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೀವಿಸ್ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 333 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ವಿಲ್ ಯಂಗ್ ಅವರ 125 ರನ್ಗಳು, ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಅವರ 58 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅವರ 41 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟೀಂಗೆ ಇಷ್ಟು ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ತುತ್ತಾಯಿತು.
ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಗಳು ಔಟ್!
ಕೀವಿಸ್ ತಂಡದ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಬಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಶರಣಾದರು. ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೊದಲ 3 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಶೂನ್ಯ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು.
ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಔಟ್!
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ರೋಹಿತ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಹೆನ್ರಿಯ ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ರೋಹಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಕೈಗೆ ಹೋಯಿತು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಔಟ್-ಸ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಹೆನ್ರಿ ಓವರ್ನ ಐದನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಇನ್-ಸ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು.
ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಯಸ್!
ಹೆನ್ರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದರು, ಅದು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮಸೇನ ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ಅದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ನಿಜವಾಯ್ತಾ ಅಗರ್ಕರ್!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಆತಂಕ ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಭಯವಿದೆ. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ರೋಹಿತ್ ಬದಲಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅಗರ್ಕರ್ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ರೋಹಿತ್ಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಂತೆಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪಿಚ್ ಗಳು ಬೌನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.