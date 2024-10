ರಿಂಕು-ನಿತೀಶ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಬ್ಬಿಬ್ಬು; ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸತತ 7ನೇ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ

ನವದೆಹಲಿ: ಹಾಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆಂಚ್‌ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 20 ಓವರ್‌ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾದ ಇಲ್ಲಿನ ಅರುಣ್‌ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 110 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ, 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಂದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಶೋ ಮೂಡಿಬಂತು. 41 ರನ್‌ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 20 ಓವರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 221 ರನ್‌ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು.

