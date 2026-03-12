ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 'ಟೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್' ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಏಯ್ಡನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ICC Team of The Tournament: ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 8) ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಬರೋಬ್ಬರಿ 96 ರನ್ಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ಟೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್' ಅನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿರಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಇಯಾನ್ ಬಿಷಪ್, ಇಯಾನ್ ಮೋರ್ಗಾನ್, ನಟಾಲಿ ಜರ್ಮನೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗೌರವ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ರೆಕ್ಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟೈನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಐಸಿಸಿ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು
1. ಸಾಹಿಬ್ಜಾದ್ ಫರ್ಹಾನ್: 7 ಪಂದ್ಯ, 383 ರನ್, 76.60 ಸರಾಸರಿ, 160.25 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್.
ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಓಪನರ್ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟದಿಂದ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್-8 ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 383 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಒಂದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಗಳಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈ 29 ವರ್ಷದ ಓಪನರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
2. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್: ಕೇವಲ 5 ಪಂದ್ಯ, 321 ರನ್, 80.25 ಸರಾಸರಿ, 199.37 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್.
2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು 'ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಈಗ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಜುಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಸೂಪರ್-8ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ 'ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ' ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 97 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ನಂತರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 89 ರನ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು 80+ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಂಜು ಪಾತ್ರರಾದರು.
3. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್: 9 ಪಂದ್ಯ, 317 ರನ್, 35.22 ಸರಾಸರಿ, 193.29 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಓಪನರ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 38 ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 39 ರನ್ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಗನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಕಿಶನ್, 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದರು. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂಡದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಕಿಶನ್, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದರು.
4. ಏಯ್ಡನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್: 8 ಪಂದ್ಯ, 286 ರನ್, 47.66 ಸರಾಸರಿ, 165.31 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್.
ಹರಿಣಗಳ ಪಡೆಯನ್ನು ಏಯ್ಡನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದಿತು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿರುವ ಅವರು, ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 86 ನಾಟೌಟ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್-8ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿ, ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ಥ್ರೂ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ ಇದೀಗ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
5. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ: 9 ಪಂದ್ಯ, 217 ರನ್, 160.74 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್, 9 ವಿಕೆಟ್.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ನಿಂದ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿ ಬದಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಭಾರತ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ, 217 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಪಾಂಡ್ಯ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವಾಡಿದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 256/4 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 16 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ.
6. ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್: 8 ಪಂದ್ಯ, 226 ರನ್, 176.56 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್, 9 ವಿಕೆಟ್.
ಈ ಟೂರ್ನಿಯು ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಥ್ರೂ ನೀಡಿತು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು, ಫಿನಿಶರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಇಟಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದೊಂದಿಗಿನ ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಂಡವನ್ನು 51 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜಾಕ್ಸ್ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು 'ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
7. ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್: 7 ಪಂದ್ಯ, 10 ವಿಕೆಟ್, 141 ರನ್.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಫೈರಿ ಪೇಸರ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೋಯರ್-ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಭಾರತ ಎದುರಿನ ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2/38 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು, 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 37 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ 4/27 ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಏಷ್ಯಾದ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅಗ್ರ ಐವರಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
8. ಲುಂಗಿ ಎಂಗಿಡಿ: 7 ಪಂದ್ಯ, 12 ವಿಕೆಟ್, 15.58 ಸರಾಸರಿ, 7.19 ಎಕಾನಮಿ.
ಟೂರ್ನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೇಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ, ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧ 4/31 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ರನ್ ನೀಡಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.
9. ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್: 8 ಪಂದ್ಯ, 13 ವಿಕೆಟ್, 19.23 ಸರಾಸರಿ, 8.15 ಎಕಾನಮಿ.
ಈ 'ಟೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್'ನಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮೊದಲ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 3/36 ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಸೂಪರ್-8ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
10. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ: 6 ಪಂದ್ಯ, 13 ವಿಕೆಟ್, 14.46 ಸರಾಸರಿ, 7.88 ಎಕಾನಮಿ.
ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಕನಸಿನ ಓಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. 2024ರ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್-8ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 23 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಜರಬಾನಿ 4/17 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಆಸೀಸ್ ಅನ್ನು 146 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
11. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ: 8 ಪಂದ್ಯ, 14 ವಿಕೆಟ್, 12.4 ಸರಾಸರಿ, 6.2 ಎಕಾನಮಿ
ಭಾರತದ ನಂ.1 ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ತಾನೆಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೌಲರ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಕೇವಲ 15 ರನ್ ನೀಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಭಾಜನರಾದರು.
12. ಶಾಡ್ಲೀ ವಾನ್ ಶ್ಚಾಲ್ಕ್ವಿಕ್: 4 ಪಂದ್ಯ, 13 ವಿಕೆಟ್, 7.76 ಸರಾಸರಿ, 6.80 ಎಕಾನಮಿ.
ಯುಎಸ್ಎ ಪೇಸರ್ ಶಾಡ್ಲಿ, ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. 2024ರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಯುಎಸ್ಎ ಸೂಪರ್-8ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ಶಾಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅದೇ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ 4/25 ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು.