ಲಾಹೋರ್: ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲದೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ಮೂಲಕ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನು ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಬಹುಮಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಎಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಲಾದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ:

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಶರಣಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎದುರು ಮುಗ್ಗರಿಸಿಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇದೂ ಸಾಲದೆಂಬಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 8 ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 7 ಅಥವಾ 8ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿಯು 1.40 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಜತೆಗೆ ಖಚಿತ ನಗದು 1.25 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ 2.65 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರುಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ 2.31 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಲಾಗಿದೆ.

