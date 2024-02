ರಾಜ್‌ಕೋಟ್(ಫೆ.13): ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಟೀದರ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ 3ನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೂಡ. ಯಾರಾತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿ.

ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಆಂಧ್ರವಾಲಾ ಆಡಲ್ವಾ..?

ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ 3ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗುರುವಾರದಿಂದ ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಗಾಯಾಳು ಆಟಗಾರರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೀಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ತಲೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಕೊಕ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ವಿಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಎಸ್ ಭರತ್, ಉಳಿದ 3 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಾರ್ನಿಂಗ್..!

ಭರತ್, 12 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುವುದು ಕೇವಲ 221 ರನ್. ಒಂದೂ ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. 44 ಅವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್. ಕಳೆದ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ನ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಅವರು 3ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಯುವ ಕೀಪರ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ.

Jurel as keeper, Sarfaraz in 1st slip, Jaiswal in 2nd slip & Patidar in gully during practice session. [Gaurav Gupta from TOI] pic.twitter.com/BYXtXnvB9l