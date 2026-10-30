ಇಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಆ 12 ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು, ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇಶಾನ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್!
ಕಳೆದೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಗಾಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವೈಭವ್ ಹೊರನಡೆಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಭುವಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.
4 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭುವಿ!
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೊದಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ 11.58ರ ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 139ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ವೇಗ 125 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.
ಅವಕಾಶ ಬಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮಯಾಂಕ್!
ಮೊದಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಮಯಾಂಕ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಯಾಂಕ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಯಾಂಕ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೀವಿಸ್ಗೆ ಮಯಾಂಕ್ ಶಾಕ್!
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಯಾಂಕ್ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಮಾಯಾಂಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಫರ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಸೀಫರ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ಗೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 2 ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇದಾದ ನಂತರ, ಮಯಾಂಕ್ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಿಚೆಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಮಯಾಂಕ್ 143 ರನ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಕರ್ ಎಸೆದರು, ಆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆದರು.
ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ 3 ವಿಕೆಟ್!
ಇದಾದ ನಂತರ, ಮಯಾಂಕ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಪೆಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಮಯಾಂಕ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆವೊನ್ ಜೇಕಬ್ಸ್ ಅವರನ್ನು 7 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಯಾಂಕ್ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇದು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಮಯಾಂಕ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಭುವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಾಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಕಸಿಯುತ್ತಾ ಭುವಿ ಅವಕಾಶ?
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು, ಅದರ ನಂತರ ಭುವಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು, ಆದರೆ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಈ ಸ್ಪೆಲ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.