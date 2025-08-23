ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ವಿಜೇತರಾಗಿರುವ ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಜಾ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಎಸ್. ಶರತ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ತಂಡದ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಜೂನ್ 2026 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಬರುವ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಿಂದ ಎಸ್. ಶರತ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾಗಬಹುದು!
ಬಿಸಿಸಿಐ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ, ಅದರ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಒಂದು ವರದಿಯು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ವಿಜೇತ ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಅವರನ್ನು ಈ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್. ಶರತ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಮಧ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ 2009 ರಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್, 2015 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಐಪಿಎಲ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 24 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 113 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, 18 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 21 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 6 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ 92 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 89 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿವೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾಗಲು ಏನು ಅರ್ಹತೆ?
ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆದಾರರಾಗಲು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕನಿಷ್ಠ 60 ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 30 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು 20 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಆಯ್ಕೆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್.ಎಸ್. ದಾಸ್, ಸುಬ್ರತೋ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಅಜಯ್ ರಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಶರತ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಗಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.