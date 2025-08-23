ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025: ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಈ 5 ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು!
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಜೋಡಿ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ವಿರುದ್ಧದ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. 15 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವಾದರೆ, ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಅಂತಿಮ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಟೀಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು. ಒಂದು ವರ್ಷ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ನಂತರ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ20ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಗಿಲ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಕಳೆದ ಮೂರು ಟಿ20 ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ) ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಓಪನರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಗಿಲ್ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಸಂಜು ಅಥವಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾರನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ಎಡ-ಬಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಾಗಿ ಓಪನರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೊತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.
ತಂಡವು ಅವರನ್ನು 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಪವರ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ಪೈಪೋಟಿಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಆಟಗಾರ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು.
ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಾಗಿ ಹೋದರೆ ಶಿವಂ ದುಬೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದರೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜಿತೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ರಿಂಕು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ವೇಗದ ದಾಳಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.
ಬುಮ್ರಾ ಆಡದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವುದು ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ 33 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ. ಇಬ್ಬರು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯುಎಇ ಪಿಚ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.