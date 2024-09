ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರ ಅನಾವರಣ; 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಚ್ ಬಳಕೆಗೆ ರೆಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ, ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 24 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕಾಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮೀಪ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರ) ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 40 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋಜರ್ ಬಿನ್ನಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯ್ ಶಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ಆಯ್ದ ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ, ತನ್ನ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಸೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕನ್ನಡಪ್ರಭ' ಸಹ ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿತು.

3 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೈದಾನಗಳು ಒಂದೇ ಕಾಪೌಂಡ್‌ನೊಳಗೆ ಇದ್ದು, ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 45 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಚ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡ ಆ ದೇಶದ ಪಿಚ್‌ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟ ಸರಿಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

