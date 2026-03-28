ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಚೆಂಡು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೆರ್ಸಿಯ ಬಣ್ಣವೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಬ್ಬನಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮವೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಲಾಹೋರ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (PSL) ಶುರುವಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಜೆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಹೋರ್ ಖಲಂದರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಮೆನ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚೆಂಡು, ಆಟ ಶುರುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ
ಗಡಾಫಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಟ ಶುರುವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಓವರ್ಗಳು ಕಳೆದಾಗ, ಚೆಂಡಿನ ಬಣ್ಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಬಿಳಿ ಚೆಂಡು ಕೆಂಪಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಾರ್ನಸ್ ಲಬುಶೇನ್ ತಕ್ಷಣ ಅಂಪೈರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. "ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಂಪೈರ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ, 'ಏನಿದು? ಬಾಲ್ ಯಾಕೆ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಮಾರ್ನಸ್ ಲಬುಶೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆಂಡು ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ನಂತರ, ಚೆಂಡಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಯಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಮೆನ್ ಆಟಗಾರರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಮೆರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಜೆರ್ಸಿಯ ಬಣ್ಣವೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಳಪು ಮಾಡಲು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಜೆರ್ಸಿಗೆ ಉಜ್ಜಿದಾಗ, ಅದರ ಬಣ್ಣ ಚೆಂಡಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. "ಬ್ಯಾಟ್ನ ಪೇಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಬಣ್ಣ ಬಾಲ್ಗೆ ತಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು," ಎಂದು ಲಬುಶೇನ್ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆರ್ಸಿಯ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ, ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮವೊಂದು ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳೆ ಬೀಳುವ ಇಬ್ಬನಿ, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಟಾಸ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಟಾಸ್ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ನಾಯಕರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದಾಗಿ ಚೆಂಡು ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿತ ಸಿಗದೇ ಆಗುವ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ.