2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವು ತರಬಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬೆಂಗಳೂರು: 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ UAEಯಲ್ಲಿ 8 ಏಷ್ಯನ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡಾ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಭಾರತ ತಂಡವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು ರಿಜ್ವಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ದುಬೈನಲ್ಲಿ T20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿಡಿತ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ 1 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ T20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವು ತರಬಲ್ಲ 4 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
1. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರ ಮಾರಕ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಬಲಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ 145+ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಂದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದುಬೈನ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಹ್ಯಾರಿಸ್ 88 T20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8.31ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 124 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರಿಲ್ಲ.
2. ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ಭಯ
ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ 2022ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ. ಮೇಲಾಗಿ, ದುಬೈನ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಹೀನ್ 82 T20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7.85ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 106 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 14 ಬಾರಿ 3 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಎದುರು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಆರಂಭ
ಎಡಗೈ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಅವರ ಶತಕದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? 2017ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಫಖರ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎದುರು ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ 98 T20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಅನುಭವವಿದೆ. ಅವರು 90 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1969 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದುಬೈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಅವರು 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 46.8ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 234 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದ ಬಳಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಂತಹ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ.
4. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಭಯ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರನ್ನು ಈ 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56* ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅನ್ನು ಆಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 21 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30.93ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 433 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.