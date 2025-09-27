ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ರೋಚಕ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಶದೀಪ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೂ, ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಸುನ್ ಶನಕ ಅವರ ರನೌಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪಿನ ಗೊಂದಲವು ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ದುಬೈ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಭಾರತ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 202 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 202 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಗೆ ಹೋಯಿತು.
ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಮಾ
ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಪಥುಂ ನಿಸ್ಸಾಂಕ ಇದ್ದರೂ, ದಸುನ್ ಶನಕ ಮತ್ತು ಕುಸಾಲ್ ಪೆರೆರಾ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ಅರ್ಶದೀಪ್ಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಕುಸಾಲ್ ಪೆರೆರಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಪರ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.
ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಶತಕವೀರ ನಿಸ್ಸಾಂಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್ ಬಂದರು. ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶನಕ ಬೀಟ್ ಆದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಶದೀಪ್ ವೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎರಡನೇ ರನ್ ಸೇರಿತು. ಮತ್ತೆ ಎಸೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದ ಅರ್ಶದೀಪ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶನಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಟ್ ಆಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ರನ್ಗಾಗಿ ಓಡಿದರು. ಆದರೆ, ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಚೆಂಡು ಹಿಡಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಥ್ರೋ ಮೂಲಕ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಡೆದು ಶನಕರನ್ನು ರನೌಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪು
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನ ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶನಕ ಅವರ ರನೌಟ್ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ದೃಶ್ಯಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶನಕ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಶನಕ ನಾಟೌಟ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಚೆಂಡು ಎಸೆದ ನಂತರ ಶನಕ ಬೀಟ್ ಆದಾಗ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚೆಂಡು ಹಿಡಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜು ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಥ್ರೋ ಮೂಲಕ ಶನಕ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ರನೌಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಮನವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಪೈರ್ ಬೆರಳೆತ್ತಿ ಔಟ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ತಿಳಿಯದೆ ಶನಕ ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದ್ದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅಂಪೈರ್ ಮೊದಲು ಔಟ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದಾಗಲೇ ಆ ಚೆಂಡು ಡೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಶನಕ ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದಾಗ ಸಂಜು ಮಾಡಿದ ರನೌಟ್ಗೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮನವಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್ ಅದನ್ನು ರನೌಟ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಅವರ ಮನವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಪೈರ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮುಚ್ಚಿಹೋಯಿತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಂಪೈರ್ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶನಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸಿಕ್ಕ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಶನಕ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಶದೀಪ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಶನಕ ಔಟಾದರು. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಲಂಕಾ ನೀಡಿದ 3 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ತಲುಪಿತು.