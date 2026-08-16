ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದ ಅಜಂತಾ ಮೆಂಡಿಸ್ ತಮ್ಮ ಕೇರಂ ಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತಗಳಿಂದ ಖ್ಯಾತರಾದರು. 2008ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ 6/13 ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಗಾಯ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಕುಸಿತದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಿಧಾನಗೊಂಡರೂ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಜಂತಾ ಮೆಂಡಿಸ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಿಸ್ಟರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕೇರಂ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
2008ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದ ಮೆಂಡಿಸ್!
2008ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಮೆಂಡಿಸ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವಾಯಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ 273 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದರೂ, ಮೆಂಡಿಸ್ ಕೇವಲ 13 ರನ್ ನೀಡಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು. ಭಾರತ 173 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ 100 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ!
ಅದೇ ವರ್ಷ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೆಂಡಿಸ್ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 26 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೂ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದರು.
ಗಾಯದಿಂದ ಕುಸಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ!
ಮೆಂಡಿಸ್ ಕೇವಲ 19 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ಆದರೆ ಬೆನ್ನುನೋವು, ಫಾರ್ಮ್ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ತಂಡದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವೇಗವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದವು. 2019ರಲ್ಲಿ 34ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು.
ಈಗ ಮೆಂಡಿಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
2022ರಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಮೆಂಡಿಸ್ ನಂತರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. 2026ರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪೋಖರಾ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೋಚಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕೇರಂ ಬಾಲ್ನ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ..!
ಬೌಲರ್ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಿನ್ ನೀಡುವ ಕೇರಂ ಬಾಲ್ಗೆ ಕೇರಂ ಆಟದಿಂದ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಸೆತವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಅಜಂತಾ ಮೆಂಡಿಸ್ ಒಬ್ಬರು.