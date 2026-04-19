Thalapathy Vijay Wife Sangeetha Marriage: ನಟ ವಿಜಯ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಕಣವು 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಟಿವಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಡಿಎಂಕೆ-ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಈಗ ಟಿವಿಕೆ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಯಾರ ಮತಗಳನ್ನು ಕಸಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ನಡುವೆಯೇ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 20ಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ?
ತಮಿಳಕ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಂದು ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತಮಗೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ವಿಜಯ್ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ನಟಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾದವು, ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋದೆ ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರಾ?
ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಇಬ್ಬರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಜಯ್ ಅಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಕೀಲರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ! ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಈ ನಡುವೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಂಗೀತಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು.
ಸಂಗೀತಾ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರಾ?
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಗೀತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮನವಿಯ ನಂತರ ಸಂಗೀತಾ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ವಿಜಯ್, ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ.