ರೇಖಾ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ರೇಖಾ ಅವರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತವೆಯೇ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಮತ್ತೆ ನಟಿಸ್ತಾರಾ ರೇಖಾ?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಿತ್ಯನೂತನಾ ತಾರೆ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ರೇಖಾ (Rekha) ಅವರ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸದಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ರೇಖಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರಲಿ, ಪಕ್ಷವಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಸಮಯವಿರಲಿ, ರೇಖಾ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸದಾ ವಿಶೇಷ. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದಲೇ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ!
ರೇಖಾ ಅವರ ಬಹುಕಾಲದ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಡಿಸೈನರ್ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಗುಸ್ತಾಖ್ ಇಷ್ಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ಮನೀಶ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ದಶಕಗಳದ್ದು, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅತೀವ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ರೇಖಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಲು ಮನೀಶ್ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಅದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವಾದರೂ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಾತ್ರ
ಆದರೆ, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಆ ಪಾತ್ರ ರೇಖಾ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದೆನಿಸಿತು! "ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 'ಗುಸ್ತಾಖ್ ಇಷ್ಕ್' ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮನೀಶ್, ರೇಖಾ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಭು ಪುರಿ ಅವರು 'ಈ ಪಾತ್ರ ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು," ಎಂದು ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ News18 ಶೋಶಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಭು ಪುರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಅದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವಾದರೂ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪಾತ್ರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಅವರ ಪಾತ್ರದತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಮನೀಶ್ ಅವರು ರೇಖಾ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ದಿನದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಸಿಗಬೇಕು. ಮನೀಶ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಜಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ," ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
'ಗುಸ್ತಾಖ್ ಇಷ್ಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ನಟಿಸದಿದ್ದರೂ, ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ನಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು! "ರೇಖಾ ಜಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಸೆಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತಾ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವ ಪಾತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು.
ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಖಂಡಿತಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 'ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಏನು ತಂದಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ!' ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಬಾರದು," ಎಂದು ಮನೀಶ್ ತಮ್ಮ ಮನದ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರೇಖಾ ಅವರು ನಟಿಸುವ ಬಯಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಮನೀಶ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ, ರೇಖಾ ಅವರು ನಟಿಸುವ ಬಯಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ! "ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಬಳಿ, 'ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ವಿಜಯ್?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು," ಎಂದು 'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್' ನಟ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ, ಯಾವ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ರೇಖಾ ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ, ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಶಿಫಾರಸು ಅಥವಾ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ರೇಖಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು!