ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ (Ajay Devgn) ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಫೂಲ್ ಔರ್ ಕಾಂಟೆ'ಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಐಕಾನಿಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ದೃಶ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ? ಅಜಯ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹಾರ್ಡ್ಕೋರ್ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಅವರ ತಂದೆ ವೀರು ದೇವಗನ್ ಅವರಿಂದಲೂ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅವರು ಉದ್ಯಮದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಆಕ್ಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ 'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ 2' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ, ಅಜಯ್ ಅವರ ಸಹ-ನಟ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರು ಅಜಯ್ ತಮ್ಮ ಸಾಹಸಮಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಜಾವೇದ್ ಜಾಫ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೀಜಾನ್ ಜಾಫ್ರಿ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಕ್ಮೈಶೋ ಜೊತೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ, ಮಾಧವನ್ ಹೀಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು: "ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ವಿಮಾನದಿಂದ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ." ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅಜಯ್ಗೆ ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವದ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಅದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ ಅಜಯ್, "ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅವರ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಸತ್ತರು. ಮತ್ತು ನಂತರ ನನ್ನ ಸರದಿ ಇತ್ತು."
ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಿಕಾಪ್ರಿಯೊ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು!
ಅದೇ ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಿಕಾಪ್ರಿಯೊಗೆ (Leonardo Dicaprio) ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಿಕಾಪ್ರಿಯೊಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರ ಬೋಧಕ ಅವರ ನಂತರ ಜಿಗಿದು ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು: 'ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ."
ಇದೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅವರ ಭಯವಿಲ್ಲದ ಮನೋಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಸಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಒಬ್ಬರ ಸಾವನ್ನು ನೋಡಿ ನಂತರ ತಾವೇ ಜಿಗಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಗುಣವಾಗಿದೆ.
'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ 2' - ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ!
ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ 2' ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಯಿತೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆಶಿಶ್ ಮತ್ತು ಆಯೇಷಾ (ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್) ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಪ್ರಣಯದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಆಯೇಷಾಳ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ.
2019ರ ಮೂಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಕಿತ್ ಅಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಶುಲ್ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.